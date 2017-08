Guttene valgte sommerjobb på Helsetunet

Albert Bolmøyen Lorgen og Emil Gåsvand Løset valgte begge spesifikt sommerjobb på hjemmet da de søkte to ukers sommerjobb for ungdom gjennom Rindal kommunes sommerjobbprogram.

Albert skal begynne på VK2 Helsefagarbeider på Surnadal videregående skole til høsten. I tillegg til disse to ukene for kommunen har han hatt sommerjobb hos Tørset malerservice i tre uker. Han mener det er godt å tjene litt penger før han skal begynne på neste skoleår.

Emil begynner på VK1 Studiespesialisering til høsten. Han har ikke helt bestemt seg for hvilket yrke han skal velge, og vil derfor holde mulighetene åpne ved å velge studiespesialisering.

Martin Jonli har i fire somre jobbet som aktivitør på Helsetunet. Til høsten begynner han på det siste året i Barnehagelærerstudiet ved Nord Universitet i Levanger. Han sier at han kan benytte mye av kunnskapen han har fra studiene i jobben som aktivitør. Martin har i hele sommer ledet guttene som har fått sommerjobb her.

- Det har ikke vært behov for å lede dem i særlig grad. Den første dagen brukte de på å bli kjent med rutinene,men etter det har de vært selvgående. Guttene har vært flinke til å ta initiativ og selv se hva som må gjøres for å sette både seg selv og de eldre i aktivitet, sier Jonli.

Hver mandag assisterer de på bingoen som holdes på dagtilbudet. De jobber to dager på Dagtilbudet og tre dager på resten av Helsetunet i løpet av uken. De henter pasienter og følger tilbake om det er behov for det, serverer mat og går tur om noen vil ut å gå. De har tid til å snakke litt, og rett og slett passe på at folk har det bra. De sier det er mange historier å høre også, og særlig når pasientene vet hvem ungdommene er. Da har de alltid en historie å fortelle fra før i tiden.



F.v. Emil Gåsvand Løset, Albert Bolmøyen Lorgen og Martin Jonli på Helsetunet i Rindal.

Det har vært mye skryt å få av både personalet og de eldre. Særlig personalet synes det er godt at det har vært så mange flinke ungdommer her i sommer. Det gjør at ting går litt av seg selv. Spesielt positivt er det at så mange gutter vil jobbe her. Enkelte pasienter har sagt at det er bra det kommer noen sterke karer hit også. Her i Rindal ser det ut til å være en trend at guttene velger mer utradisjonelt. Det som før kunne være litt flaut å jobbe med for en gutt, er heldigvis ikke det lenger.

Ungdommen er kreative og finner løsninger. Gro Karina Fosseide sier at det gir større frihet til forskjellige aktiviteter når det er flere på jobb. Større mulighet til at hver enkelt kan få gjøre det de vil, uten at det begrenses av antall tilgjengelige personer. Det er befriende med de ekstra hendene.

Gjengen på dagtilbudet er også fornøyd med ungdommene. Her løses det verdensproblemer, samtalen rundt bordet går ivrig og latteren sitter løst.