Gudstjenester i Rindal

Gudstjeneste på Eldresenteret.



Søndag kl.11.00 blir det gudstjeneste med nattverd på Eldresenteret. Det er god plass for alle som vil komme, uavhengig av tilknytning til Helsetunet. Tema for dagen er gitt ut fra prekenteksten: Såmannssøndagen. Teksten ser du nedafor. Vel møtt!





Bibel til Ungdommen.

Søndag kveld har alle femteklassinger som er medlem i kirka fått invitasjon til å komme til Øvre Rindal Kapell. Der vil Leif Ove Grytbakk fra Menighetsrådet være og gi alle femteklassinger hver sin bibel. Sett ut ifra at dagen heter Såmannssøndagen, kunne det neppe passa bedre. Gudstjenesten starter kl. 19.30 og alle er velkommen.

Såmannssøndagen. Lukas 8,4-15