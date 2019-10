Grunnkurs i førerkort på motorsag

På bildet over ser vi kursdeltakerne brødrene Vidar og Sindre Humberset fra Surnadal, Stine Grytskog fra Todalen, Nils Olav Hafsås fra Sunndal, Veronica Aasgård fra Kvanne og Erik Strømsvåg fra Angvika sammen med instruktør Ingebrigt Landsem fra Rindal.

Her er det både kvinnelige og mannlige deltakerne hvor den yngste er 15 år, forteller instruktøren. Han informerer også at det blir mer og mer som valgfag på skoler. De har det som valgfag for 10. klasse i Halsa, de eneste i Møre og Romsdal. Da fordeles det på syv dager fra høst til vinter: 1 dag med planting, 2 med ungskogpleie, 1 med stell og vedlikehold og 3 med hogstteknikk.

Ingebrigt Landsem er instruktør i Aktiv skogbruk, med områdene Nordmøre og Trøndelag.

Dette kurset går over tre dager. Første dag består av stell og vedlikehold av motorsag, filing, og å bli kjent med saga si.

Andre dag starter de med hogstteknikk. De tørrtrener på rør inne, der de øver seg på felling og kvisting. Så går de ut og lærer mer om teknikk. Det blir mye mengdetrening. De lærer om kapping av spenn, bruk av praktiske hjelpemidler som jekk og kroker, og kunsten å bruke kroppen på en rett måte.

Siste dag avsluttes med en konkurranse. Alle skal hugge hvert sitt tre. Ti meter fra trærne er det en pinne. Når de skal felle trærne, skal de prøve å treffe pinnen. Den som kommer nærmest pinnen vinner konkurransen. Ved uavgjort vinner den som har finest stubbe.

Det er viktig med erfaring og mestringsfølelse, og at alle får progresjon.

Alt ligger veldig godt tilrette for kurs på Nordvik. Ola Nordvik har holdt med kursfelt i mange år. På innedelen holder de til i Nordvik forsamlingshus.

Da Trollheimsporten kom på besøk på onsdag, satt seks av de sju og varmet seg rundt bålet i pausen. Ei var opptatt med å mate sin fem måneder gamle baby. -Her legger vi tilrette, sier Ingebrigt. Ikke alle kurs har innlagt ammepauser. Skogeier Ola kom med ei bensinkanne og høyrde om det var noe de trengte mer av. Ingebrigt kunne fortelle at de alltid føler seg så velkommen på Nordvik. Når de kommer til Nordvik forsamlingshus for å holde kurs, er huset oppvarmet og bordene står klare. Før pausen var over kom fruen til Ola og serverte wienerbrød.

Kursene er arrangert av skogbrukssjef i Surnadal Tore Gjul som er kursleder. Han finner lokaler og hogstfelt.

Surnadal skogeigarlag har ansvaret for å finne deltakere.

Hvis du ønsker å delta på kurs, kan du kontakte studieleder i lokallaget eller Tore Gjul.

Det er 4-6 deltakere pr. instruktør.



Kurs i naturskjønne omgivelser.