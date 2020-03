En like sannsynlig forklaring kan kanskje være at det i slutten av mars begynte å bli litt mer tilgang til både egg og melk etter mange magre vintermåneder, og at feiringen av denne dagen var en kjærkommen anledning til å kose seg litt.

Noe ekstra å sjå fram til passer vel godt nå, så derfor en oppskrift på en litt annerledes vaffel. Denne oppskrifta har både gulrot og havregryn, så den kan gjerne brukes til en mettende lunsj, med både salt og søtt oppå. Prøv vafler med spekeskinke og salat, det smaker nydelig.

Grove gulrotvafler

5 egg

1 dl sukker (du kan også bruke 2 ss honning)

1 dl creme fraiche

4 dl melk

3 dl hvetemel

2 dl havremel

100 gram smør

½ ts salt

½ ts kardemomme eller kanel

½ ts natron

2 revne gulrøtter

Smelt smøret, rensk og riv gulrøttene. Bland alle ingrediensene og rør godt sammen. Blir vaffelrøra for tykk, spe med litt mer melk. La røra stå å svelle i 15 minutter og stek sunne gode vafler til hele familien.