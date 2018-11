Grønn fredag hos NMS Gjenbruk

På ein måte kan vi seie at vi heng oss på bølgen med Black friday. Men det er enda meir sant at vi er eit alternativ. Når du kjøper varer hos oss er du med på å auke gjenbruket og redusere forbruket. I tillegg er det bra for miljøet.



Og enda viktigare er at pengane går til til gode prosjekt som Misjonsselskapet er med på i fleire verdensdelar. Men skulle du ha vore innom NMS Gjenbruk og sett på ei vare som du tykte var litt for dyr. Ja da kan du kome på grøn fredag og handle for halv pris. Vi har vanlege opnigstider, 12.00-16.30, men vi har fleire i butikken denne dagen - klar til å ta imot storinnrykk.

NMS Gjenbruk Skei er medlem av Trollheimsporten.