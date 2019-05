Grete (71) debuterer med diktsamling

«Glimt» er forfatterens første litterære publikasjon. Aarnes har skrevet dikt i over 40 år, men det var først i vinter at hun bestemte seg å for å gi ut samlingen.

- Jeg har lenge tenkt på å samle diktene mine i ei datafil, og det var under det arbeidet jeg innså at jeg hadde over tretti brukbare dikt som kunne ha fått plass i ei bok. Noen av diktene er gamle, mens andre faktisk er skrevet i år, sier hun.



Hva er det som inspirerer deg?

- Jeg blir nok først og fremst inspirert av en følelse. Det kan være noe jeg ser, hører eller en tanke. Jeg har så lenge jeg kan huske likt å høre, lære og lese både dikt og sangtekster. Skrivingen har blitt en viktig uttrykksmåte for det indre liv, sier Aarnes.



Grete har alltid lest mye, og har bred kunnskap om ulike forfatterskap gjennom sin utdanning og erfaring som norsklærer i mange år. Hun er også glad i å formidle litteratur.



- Jeg kan bli inspirert av lyrikere som Sigbjørn Obstfelder, Olav Hauge, Tarjei Vesaas, Einar Skjæraasen, Karin Boye, Jens Bjørneboe og mange flere. Og velge mellom skjønnlitterære forfatterskap er nesten umulig, men Jon Fosse og Roy Jacobsen skaper en fascinerende språkklang og rytme i sine romaner. Jeg kan også like den magiske realismen i Isabell Allende, og historiske romaner av Edvard Hoem om jeg må nevne noen, sier Aarnes.



Hva handler diktene dine om?

- De handler blant annet om ulike sinnsstemninger og kommunikasjon. Gjerne med språklige bilder fra naturen. Jeg har brukt naturen mye, og liker meg særlig godt i skogen og på fjellet. Da kan en følelse dukke opp, som igjen kan bli til et dikt.



Aarnes bruker begge målformene i diktboka si.



- Jeg har vokst opp med både bokmål og nynorsk, og føler meg heldig som kan ta i bruk begge former. Inspirasjonen kommer til meg på den ene eller andre målforma når jeg skriver diktene, så det er helt naturlig for meg at det ble slik, sier hun.

God respons

Forfatteren sier at hun er spent på responsen, men at det så langt har vært veldig positivt.



- 9. mai var en stor dag. Da kom bøkene mine med Bring. Jeg har allerede solgt en del eksemplarer, og har fått veldig gode tilbakemeldinger. Jeg er godt fornøyd med produktet, og jeg kjenner meg ganske modig som turte å gi ut boka.



Om det blir flere diktbøker har ikke Grete noe svar på, men hun er godt i gang med et annet skriveprosjekt.



- Jeg skriver på en sammensatt tekst med familiehistorisk og selvbiografisk innhold. Dette er et arbeid som tar tid, og som er krevende på mange vis. Jeg håper jeg blir ferdig i løpet av et år eller to, sier hun.



Grete er en av de lokale forfatterne som skal delta på bokutstillingen i regi av Vårsøghelga. Lørdag 25. mai blir hun å treffe i foajeen på Surnadal kulturhus, og det vil selvsagt bli mulighet for å kjøpe boka. Utstillingen vil stå både lørdag og søndag.



I tillegg blir Grete å treffe under Laksedagene, hvor hun skal selge og signere boka si på AMFI Surnadal fredag 21. juni.



- Alle som ønsker å kjøpe boka utenom dette kan ta kontakt med meg eller ta turen innom Notabene på AMFI Surnadal, sier en spent forfatterdebutant.



Stolt forfatter av "Glimt". Aarnes har selv tatt alle bildene som er publisert i diktboka.