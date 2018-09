Det har vært helt FANTASTISK respons på Gresskarlykt-verkstedet på Dalalåven Atelier, det er for lengst fullbooket.

Dette hadde jeg virkelig ikke forventet! DERFOR tilbyr jeg nå 2 KURS denne dagen:

Et kl 14, og et kl 16.30.



Det er fare for at kurs nr 2 også kan bli fullt på rekordtid etter tilbakemeldingene å dømme. Plakaten er også oppdatert med ekstra klokkeslett.

De påmeldte er virkelig i alle aldersgrupper, dette er en fin aktivitet som flere generasjoner kan gjøre sammen.





Så hvis du er interessert: Husk å sende meg påmelding!

e-post: art@ingadalsegg.com

tlf: 4157 9523



Her finner du Facebook-arrangementet

Inga Dalsegg er medlem av Trollheimsporten.