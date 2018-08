Høsten nærmer seg, noe som betyr at jeg har begynt å tenke på gresskar!



Mange har savnet og etterlyst gresskarlykt-verksted her i Rindal de siste årene. Jeg har dessverre ikke hatt mulighet da jeg har vært fullbooket og reist rundt med gresskarlyktene mine og holdt kurs alle andre steder enn her hjemme.



MEN nå blir det endelig kurs her på Dalalåven i Rindal igjen, - søndag 28. oktober kl 14.

Dette passer for alle fra ca 5 år, – og opp til 100 år vil jeg påstå!



Grunnet begrenset med plass er det påmelding, så her er det først til mølla rett og slett!

Det ligger et arrangement med mere info på Facebook, det finner du her.



Påmelding til meg på enten

e-post: art@ingadalsegg.com

tlf: 4157 9523





Gresskarskjæring med hjertebarn



Inga med gresskarlykter på "God morgen Norge".





Ingressbildet: Fra et tidligere gresskarlykt-verksted på Dalalåven.



Inga Dalsegg er medlem av Trollheimsporten.