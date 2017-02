Grendalagene med klart budskap

Her var det representater fra alle grendene i hele kommunen, Stangvik, Kvanne, Nordvik, Todalen, Mo, Bøfjorden og Bæverfjorden.

Initiativet til treffet kom fra grendalaga, men engasjement blant folket er stort, så det spredde seg raskt. Fokuset vårt og vår klare beskjed til kommunen og politikerene er som følgende:

1. Vi ønsker Øye Skule velkommen, vi vil alle det beste for våre barn.

2. Kommunen har gjort en god jobb med å tilrettelegge for at vi kan bosette oss i alle deler av kommunen. For eksempel boligfelt, bolystprosjekter og ”tilflytter-prosjekt”,

som har båret frukter og vi er mange et resultat av det.

3. I en pressa kommuneøkonomi, er det ikke grendene som forårsaker at kommunen ikke har råd til å bygge en ny skole. Vi vil på lik linje med resten av foreldrene og

elever i kommunen ikke ha ansvaret for kommuneøkonomien på våre skuldre.

4. Vi ønsker ikke en debatt om skolestruktur dratt inn i debatten om nye Øye skule.

5. Vi vil ha bolyst i hele kommunen. Vi ønsker ikke en splittelse mellom grendene, eller mellom grendene og sentrum. Ingen er tjent med det. Vi ønsker å stå sammen

om utvikling i hele kommunen. Vi forventer at våre politikere samler kommunen, ikke det motsatte!

Tekst og bilde: Grendalagene i Surnadal kommune