Gratis somaraktivitetar for ungdom i Surnadal

Ungdomskontakten i Surnadal ønsker å informere om aktivitetstilbod i somar i veke 26 og veke 27 for ungdom i alderen 12-23 år som bur i Surnadal kommune. Vi skal blant anna grille, klatre i klatreparken i Halsa, prøve frisbeegolf m.m. Nedanfor ser du oversikt over alle aktivitetane. Enkelte aktivitetar har få plassar og der gjeld førstemann til mølla-prinsippet, samt at det har påmeldingsfrist.