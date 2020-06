Golfturnering på Surnadal Golfpark

Surnadal Open er en av golfklubbens største turneringer, vanligvis med en god blanding lokale spillere og gjestespillere fra andre klubber.



Turneringen starter klokken 11.00, med oppmøte senest 10.30 for registrering. Det vil være tre klasser for henholdsvis kvinner og menn inndelt etter handicapnivå.



Golfklubben ønsker spesielt gjestespillere til denne turneringen. Utenbygdes spillere som har ferieopphold i Surnadal og Rindal er velkomne til golfturnering på vår flotte golfbane.



Påmeldingsfrist torsdag 2. juli klokken 22.00.





For mer informasjon og påmeldig, trykk her.



Surnadal Golfklubb er medlem av Trollheimsporten.