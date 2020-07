Golfere skinte om kapp med sola

Turneringen ble arrangert som "Stableford" med 100% handicap, med «joker» som ga spillerne dobbel poengscore på to valgfrie hull. Det ble konkurrert i tre klasser for menn og to for kvinner inndelt etter handicapnivå. Fredag kveld var turneringen fullbooket med 44 spillere, hvor 43 stilte til start lørdag.

Surnadal Open har vært arrangert årlig helt siden 2008. Den trettende utgaven bestod av 31 deltakere fra arrangørklubben Surnadal GK, åtte fra Sunndal GK, tre fra Kristiansund og omegn GK og èn fra Molde GK.



I tillegg til ordinær premiering til de beste spillerne i hver klasse (rangert etter stablefordpoeng), ble også beste bruttoscore for damer og herrer, "Nearest the Pin" og "Longest Drive" premiert. Premiene bestod av gavepremier sponset av våre sponsorer og andre lokale bedrifter.

Trollheimsporten fikk være sammen med en "Flight" som bestod av Kristian Ansnes, Tom Erik Kvande, Tove Hilstad Garte og Marius Kvande. Mens Hilstad Garte er superveteran, er Marius Kvande bare 11 år og helt i startgropen som golfspiller. Kvande blir regnet som et stort talent, noe han nok en gang beviste under lørdagens turnering på hjemmebane.

På siste hullet puttet han ballen perfekt, og avsluttet runden på best mulig måte. 11-åringen kunne sammen med mentor og caddy, farfar Terje Kvande, smile fra øre til øre.

- Nå får jeg sove godt, farfar!

Marius endte på 5. plass i sin klasse (av 15 deltakere - før tildelte jokerpoeng).



Tre generasjoner Kvande på golfbanen: Terje, Marius og Tom Erik

Nok en gang viste Tove Hilstad Garte at de gamle er eldst. Som eneste deltaker i klassen for damer med handicap under 18, ble det naturlig nok ingen konkurranse. Men hun vartet opp med sterke 36 poeng, og bekreftet dermed at formen er meget god.

- Med unntak av to sprekker, er jeg greit fornøyd med dagen. 36 poeng er jeg veldig fonøyd med, men jeg ergrer meg likevel over det som gikk dårlig. På siste hullet kollapset jeg fullstendig, men slik kan golf være, smiler Hilstad Garte som sammen med ektemannen Geir Garte også stakk av med premien for "Longest Drive".



Tove Hilstad Garte i fin stil

Ny banerekord i bruttoscore

Allan Troelsen brukte bare 71 slag på runden, noe som er ny banerekord etter at Surnadal Golfpark ble oppgradert til 18 hull. Beste dame ble Tove Hilstad Garte med 80 slag.

- 71 slag er et meget sterkt resultat, sier turneringsleder Knut Haugen.

Kjell Øyen vant konkurransen "Nearest the Pin".

For andre året på rad gikk Trond Kristian Grødal fra Kristiansund til topps i klassen menn hcp 0 - 18,0. Som tidligere nevnt var Tove Hilstad Garte eneste deltakere i dameklassen med samme handicap. I klassen menn hcp 18,1 - 36,0 gikk Palmer Brennskag fra Surnadal av med seieren. Malin Røen fra Surnadal vant dameklassen med samme handicap. Klassen menn hcp 36,1 - 54 ble vunnet av Jan Terje Moen. Ingen damer stilte til start i denne klassen.

- Dere har et fantastisk anlegg, og jeg har hatt en utrolig fin dag her i Surnadal. Jeg håper jeg ser dere igjen til neste år, sier vinneren Trond Kristian Grødal.

Se fullstendig resultatliste her



Vinnere: Jan Terje Moen, Allan Troelsen, Malin Røen, Palmer Brennskag, Tove Hilstad Garte og Trond Kristain Grødal

Skal arrangere stor landsdekkende turnering i august

Turneringsleder Knut Haugen var meget godt fornøyd med gjennomføringen av Surnadal Open.

- Deltakelsen var kjempebra, været kunne ikke vært bedre og det er bare glade deltakere å se. Det er veldig hyggelig at vi får besøk fra andre klubber, og i år stilte hele åtte spillere fra Sunndal GK. Alt i alt en perfekt dag, sier turneringslederen.

Surnadal Golfklubb går nå inn i et par rolige uker før det braker løs med lagturneringen "Mexican Scramble" 18. juli. Deretter venter seniorturneringen "Sissener Classic" 2. august, hvor det er ventet spillere fra hele landet.

Sissener Classic Tour omfatter ca 110 turneringer på snaut 70 forskjellige baner i landet. Sissener Classic Tour spilles i seks hcp-klasser hvor resultatet fra hver turnering inngår i Order of Merit-lister som er grunnlag for uttak til representasjonsoppgaver som Europamesterskap og diverse landskamper.

- Sissener Classic er et ærefullt oppdrag å få arrangere. Det gleder vi oss til, og vi skal gjøre alt i vår makt for å få til et godt arrangement. Allan Troelsen skal ha mye av æren for at turneringen kommer til Surnadal. Han har selv deltatt med gode resultater, og har klart å selge inn klubben vår som arrangør av en betydningsfull turnering, sier Knut Haugen.



Marius Kvande i vakre omgivelser på Kvanne



Øystein Reiten, Hallvard Kvande og Geir Garte



Tom Erik Kvande



Kristian Ansnes