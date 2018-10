Godt samarbeid rundt juletorget på Skei

Første søndag i advent, nærmere bestemt 2. desember blir det tradisjonen tro, arrangert juletorg på Skei. Juletorget er et resultat av et godt samarbeide mellom Surnadal Husflidslag, Surnadal Kulturhus og Kreativt Forum Surnadal. Helt nytt av året er at også biblioteket holder åpent den søndagen.