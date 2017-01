Godt samarbeid om klatring

Lærer ved friluftslinja Camilla Marstrander Askildsen forteller at elevene på linja sikret seg såkalt brattkort før jul. Men brattkort er de kvalifisert til å sikre andre under klatring innendørs.



Godt samarbeid mellom NoFo og STV

Hos Surnadal Trenings- og Velværesenter er det åpent for alle som vil prøve seg på klatring en kveld i uka, men det har til tider vært vanskelig å skaffe nok sikrere. Ingvild Kårvatn, som er ansvarlig for klatrekveldene på STV, tok derfor kontakt med NoFo for å spørre om de kunne stille med noen kvalifiserte sikrere på disse kveldene. Sju av elevene på friluftslinja meldte seg. De bytter på å stille opp som sikrere på mandagskveldene. Som takk for dette får de gratis medlemskap hos STV.

De startet med ordningen fra nyttår, og så langt har det fungert veldig fint. Camilla Marstrander Askildsen håper at de kan fortsette med det også til neste år, forutsatt at det er mange nok av elever på friluftslinja som vil være med på ordningen. Det er også noen av elevene som er heisvakter ved Surnadal Alpinsenter i helgene.



"Friluftsliv Costa Rica"

Det er 15 elever på linja "Friluftsliv Costa Rica" ved NoFo. De driver med allsidig friluftsliv. Askildsen forteller at de bruker nærområdene mye, både Trollheimen, Nordmarka og fjordene. Som navnet sier drar de også en tur til Costa Rica i løpet av skoleåret. Klatring er naturlig nok bare en liten del av opplegget på linja.

Askildsen forteller at de har en egen liten klatrevegg hos NoFo, men STV sin klatrevegg er mye høyere og mer utfordrende. Derfor leier de klatreveggen her av og til, både for undervisning på friluftslinja, og for de elevene som har klatring som valgfag. Det er elever fra de fleste av linjene ved folkehøgskolen som har valgt klatring som valgfag.

Det hender at de drar til Orkanger eller Trondheim, der det finnes enda høyere klatrevegger. De klatrer selvsagt også mye utendørs, som f.eks. i Svinvika.



Sikkerhet er viktig

Klatring er en fin sport, som mange også fortsetter med etter at de har sluttet på skolen, forteller Askildsen.



Hun er nøye med å forsikre seg om at elevene sikrer seg godt, og både dobbel- og trippelsjekker selene før de begynner å klatre. Alle sjekker sin egen sele og får den sjekket av en annen før de begynner.



Lærer Camilla Marstrander Askildsen (i blått) følger nøye med på at alle er trygge mens de klatrer,



Klatring hos STV

Fra januar i år er det klatring hos STV for ungdom fra 13 år og vokse hver mandag kveld fra kl 20. På tirsdager er det barneklatring kl 17.30 - 18.30. Foreldre som er med barna sine kan selvsagt også få prøve seg i klatreveggen.

Man må ikke være medlem av STV for å komme og klatre. Ikke-medlemmer betaler bare en engangssum til sikrerne.



Adithep Weewong og Elisabeth Sveøy-Aae oppe i veggen, godt sikret av Lars Almar Dale Mathisen og Mia Emilie Andresen Reinen.

Surnadal Trenings- og Velværesenter er medlem av Trollheimsporten.