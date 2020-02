Godt og variert utdanningstilbud i Surnadal

Bildet over: Nesten 50 toppidrettselever, fordelt på tre trinn.



Skoleskyssordningen fortsetter som før

Rektor Mons Otnes ved Surnadal vidaregåande skole fikk nylig bekreftet at det ikke blir endringer i skoleskyssen for rindalselevene neste år.

- Skoleskyssordningen har fungert veldig bra i alle år, og vi er veldig glad for at de to fylkeskommunene samarbeider slik at det fortsetter som før. Skoleskyssordningen gjør at elevene har mulighet til å bo hjemme. Det passer jo ikke for alle å flytte på hybel så tidlig, sier han.

Det er inngått en avtale mellom fylkene, som sikrer mulighet for plass i videregående skole på Nordmøre, både for elever fra Rindal og fra gamle Halsa. Rindalingene utgjør ca 50 av ca 250 elever på skolen i år, så de er en stor del av elevgrunnlaget på skolen.

Mons Otnes berømmer politikerne i Rindal, ikke minst Ola T Heggem, for den jobben de har gjort for å sikre rindalingene fortsatt mulighet til å gå på videregående skole i Surnadal.



Rektor Mons Otnes.

- Jeg kan ikke få understreket nok hvor velkomne rindalingene er her hos oss, smiler Otnes.

Han presiserer at alle elever selvsagt er like velkomne, men at det er viktig for skolen å beholde rindalingene.

Surnadal vidaregåande skole tilbyr fire yrkesfaglige retninger. Det er Helse og oppvektstfag, Elektrofag, Bygg- og anleggsteknikk og Teknikk og industriell produksjon. Skolen har også studiespesialisering, hvor man også kan velge toppidrett. Rektor er stolt over å vise fram litt av mangfoldet ved skolen.



Får opplegg som passer hver enkelt

Denne dagen er alle toppidrettselevene samlet til felles danseøkt i idrettshallen. Vi får prate med fire av elevene, som alle er strålende fornøyd med toppidrettstilbudet ved skolen. De har felles økter på tvers av trinnene, og de synes det er motiverende å trene sammen med andre med samme engasjement.

Toppidrettselevene er delt inn i to hovedgrupper, fotball og basisidrett. Innenfor basisidrett er det en del som trener håndball, og noen som trener dans. Det blir også lagt til rette for annen idrett, som for eksempel langrenn.

Frida Bergheim, Ane Nordvik, Martin Bolme Fjerstad og Maja Reitan har alle valgt toppidrett fordi fysisk aktivitet er moro, og de ønsker å satse videre på det. De syntes at gym var gøy på ungdomsskolen, og ville ta det ett hakk videre. Det er stor forskjell fra vanlige gymtimer, synes de, for her er det bare folk som vil være her. Da blir det et helt annet nivå og engasjement, og det blir sammensveisede grupper.



Frida Bergheim, Martin Bolme Fjerstad, Ane Nordvik og Maja Reitan er veldig fornøyd med toppidrettstilbudet på skolen.



Frida påpeker at man velger toppidrett for ett år om gangen, så man er ikke nødt til å ha det alle tre åra, med mindre man ønsker det. Selv har hun valgt toppidrett med dans andre og tredje året.

Ane er i basis-gruppa. Der trener de både utholdenhet og styrketrening, noe som passer for alle idretter.

Maja har valgt håndball. Hun forteller at det er ei lita gruppe, men at de har gode økter når de trener håndball. Ellers går det mye på basistrening.

Den største toppidrettsgruppa er fotball. Martin forteller at alle på fotballgruppa driver med fotball på fritida også. Det er gøy å kunne dyrke den interessen både på skolen og utenom, synes han.

De fire er enige om at det er veldig god variasjon i treninga de får her. De har også bare godt å si om lærerne, som lytter til elevene og lager opplegg som passer for hver enkelt.



Felles danseøkt i idrettshallen.



- Alt vi lærer får vi bruk for uansett

De som starter på VG1 Helse og oppvekstfag i Surnadal har to valgmuligheter på VG2. De kan gå videre på Helsearbeiderfaget eller Barn og ungdomsarbeiderfaget. I år er det ti elever på VG2 i Barn og ungdomsarbeiderfaget.

På VG2 er det mye programfag og en god del praksis. Elevene synes mye av det de lærer er viktig for alle, og gir et godt grunnlag uansett hva man slags jobb man sikter seg inn på. De lærer om omsorg, fysisk og psykisk helse, førstehjelp, sunt kosthold, psykologi, sosialisering og kommunikasjon, for å nevne noe.

- Alt vi lærer får vi bruk for uansett, sier de.

Lærer Marit Øyen Saltrø synes at hun trygt kan anbefale Helse og oppvekstfag til alle som vet at de vil jobbe med folk. Hun påpeker også at det er veldig godt miljø i klassene, siden de gjør veldig mye sammen.



VG2 Barn og ungdomsarbeiderfag​. F.v. Jørgen Wahl Berge, Marcus Aase, Caroline Snipen Eriksen, Guro Moen, Marte Strand, Oda Heggset, Liv Margith Aasen, Anja Ranes, Hilde Næss og lærer Marit Øyen Saltrø.



Håper på nok lærlingplasser

Elevene skal snart ut i en ny praksisperiode, og gleder seg til det. Marit Øyen Saltrø forteller at det ikke er noe problem å få praksisplasser til elevene, det gjelder også for dem som er på helsefag.

Arbeidspraksis er lærerikt, synes elevene. De får de testet ut den teorien de har lært, og får knagger å henge kunnskapen på.

Noen av elvene har allerede bestemt seg for veien videre. Flere av dem ønsker å bli lærlinger neste år og ta fagbrev, så de håper at kommunene lyser ut nok lærlingplasser.