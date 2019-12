Godt løp av Stormare

Tre hester fra dalføret var til start på Leangen mandag kveld.



Først ute var Stormare til Nils Stokke. Han tok ledelsen tidlig i løpet, og ledet helt til kort før mål. Det ble 2. plass på tiden 1,31.0. Kusk Karl Ove Nordtømme. Stormare er i veldig fin form nå.



Så var det Danny Delights tur. Han vart nr. 4 på tiden 1.17.1, kjørt av Per Einar Sørmo. Også en hest som har god form for tida. Eier her er Irene Løfaldli.



Ola Skjølsvolls Slettvoll Vilja vart det ikke premie på denne gangen, startet i hardt selskap, og med galopp underveis så ble det vanskelig.

Du kan se løpene på www.rikstoto.no





Tekst: Mads Løfaldli

Bildet: Skjemdump fra www.rikstoto.no