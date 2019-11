Godt i gang med medaljefangsten

Bildet over: Sunniva Sørvik Grimsmo sammen med "coach" Harald Polden.

Sunniva Sørvik Grimsmo tok bronse i mønster og sparring i klassen for senior damer. Sander Reiten tok bronse i tungvekt for senior herrer. Kari Hausberg fulgte opp med bronse i klassen for eldre junior sparring. I tillegg tok Camilla Svendsen, som er elev på Nordmøre Folkehøgskule, gull i mønster og sølv i sparring på Landsmesterskapet for rødbelter. Hun representerer Sandefjord taekwon-do klubb.



Trener Kjell Gunnar Polden oppsummerer første dag på følgende måte:

- Litt stang ut i dag for noen av våre utøvere, men likevel helt innenfor med mange gode prestasjoner. Ny dag i morgen med mange «villminker» i aksjon. Det blir spennende både individuelt og på lag. Jeg kan rapportere om god stemning i leiren fra Surnadal, sier han.



Kari Hausberg har fått medaljen sin



Utøvere og "coacher" pyntet til bankett