Godt forberedt til "slaget om Rindal"

Bildet over: Representanter fra hhv. norske, nederlandske og finske styrker har for tiden base i Rindal sentrum.



Sørger for sikkerhet og informasjon til sivilbefolkningen

Det er ca 20-30 personer som har base i Rindal sentrum gjennom øvelsen. De kommer fra Nederland, Storbritannia, Frankrike, USA, Finland og Norge. De fleste av dem er stridsdommere, og tilhører Trident Junctures "Umpire Observation and Control organisation". Dette flernasjonale sikkerhetsteamet har blant annet ansvar for å koordinere militær aktivitet med sivilbefolkningen, og finne løsninger når det oppstår problemer som følge av øvelsen.

Vi har snakket med en kaptein fra den nederlandske marinen, som har hovedansvar for å informere lokalbefolkningen i vårt område. Av sikkerhetshensyn ønsker han ikke at vi oppgir navnet hans. Vi har også snakket med Hanna Tallberg (til høyre på bildet over), som er informatør i det finske forsvaret.

De forklarer at offiserene som nå er stasjonert i Rindal har ansvar for sikkerhet og kontakt med sivilbefolkningen gjennom hele øvelsen. De deltar ikke aktivt i "krigshandlingene", men er med for å observere og kontrollere at sikkerheten blir ivaretatt og at alle regler blir fulgt.



Går ikke ut med detaljert informasjon

NATO er en forsvarsallianse, og man legger vekt på å være åpne om det som skjer gjennom en slik militærøvelse. Men man kan ikke opplyse om alle planer gjennom media. Øvelsen må være mest mulig realistisk, og man kan ikke avsløre detaljene i planene for motstanderne.

Deltakerne i øvelsen er delt inn i "South forces" (sørlige styrker) og "North forces" (nordlige styrker). De sørlige styrkene består av brigader fra Tyskland, Italia og Storbritannia og en amfibisk styrke fra den nederlandske marinen sammen med enheter fra Frankrike, Storbritannia og Finland. De nordlige styrkene består av norske, canadiske og svenske brigader, samt amfibiske styrker fra US Marine Corps.

De skal bytte på rollene som fiktiv angrepsstyrke og NATOs forsvarsstyrke.



Landgang på Kyrksæterøra

Både de nordlige og de sørlige styrkene vil i dagene som kommer bli utplassert i områdene rundt Kyrksærerøra og Rindal. De sørlige styrkene vil utføre amfibiske operasjoner på Kyrksæterøra og dermed provosere de nordlige styrkene. De kommer til å bruke små båter og helikoptre som letter fra store amfibieskip i Hemnefjorden og nærliggende områder.

Krigsskipene som deltar er "HNLMS Johan de Witt" og "HNLMS Karel Doorman" fra Nederland og "Dixmude" fra Frankrike. Skipene vil komme inn Hemnefjorden for å sette i land styrker, og de vil holde seg i nærheten til øvelsen er over og folk og materiell er tatt ombord igjen.

Planlegging av tid og sted for landgangen er en del av øvelsen, så man vet på forhånd ikke nøyaktig hvor styrkene vil gå i land. Men det vil etter all sannsynlighet skje i området rundt Kyrksæterøra i løpet av de nærmeste dagene. Sannsynligvis vil ikke alle gå i land samtidig.



Løsammunisjon og røyk

Etter landgangen forventes det at de nordlige styrkene vil reagere, og forsøke å hemme frammarsjen så mye som mulig.

Det norske Heimevernet vil være knyttet til de nordlige styrkene ved denne anledningen. De kommer til å operere i kystområdene ved Kyrksæterøra og prøve å forhindre at landgangen bli vellykket. Man må regne med å høre små skuddsalver med løsammunisjon. Det kan også bli brukt røyk for å simulere skader på kjøretøy.



Forflytning mot Surnadal, Rindal og Hoston

Det er foreløpig uvisst hvor mange soldater som vil gå i land fra Hemnefjorden. Det vil bli vurdert hvor mange det er behov for. Det anslås at det kan bli alt fra 200 til 1000 soldater.

Militære kjøretøy og soldater vil så bevege seg langs veier og over fjellet i retning Surnadal, Rindal og Hoston. Noen soldater vil gå til fots over fjellet. Dette er godt trente soldater, og mange av dem har vært på øvelse i Norge før. De er vant med fjellområder og vintervær.



Beltevogner, helikoptre, krigsfly og Osprey

Av kjøretøy vil man få se pansrede beltevogner (Viking), lastebiler og jeeper fra Nederland og sekshjulinger fra Finland. Snøen som har kommet den siste tiden er en ekstra utfordring. Det kan gjøre at det blir vanskelig også for terrengkjøretøyene å komme seg fram i utmark.

I lufta kommer nederlandske, franske og amerikanske helikoptre, og amerikanske krigsfly. Amerikanerne har også med Osprey; et luftfartøy som kan fly som et propellfly, men det kan ta av og lande som et helikopter.



Se an situasjonen og hold avstand

Publikum som ønsker å være tilskuere til militær aktivitet blir bedt om å se an situasjonen, og holde nødvendig avstand. Særlig bilførere bes om å være bevisst på å holde fokus på kjøringen, selv om de oppdager militær aktivitet. Kjør heller litt forbi, parker på et trygt sted og følg med på litt avstand. Pass på egen sikkerhet, og sørg for å ikke være i veien!



Operasjonen varer i en uke

Hele operasjonen beregnes å vare i ca en uke, og vil være over rundt 7. - 8. november. Etter dette vil det fortsatt være militær aktivitet i området, men hoveddelen av styrkene vil da være tilbake på skipene.



Refleksvester og hvitt kryss på kjøretøyene

Amfibielandgangen vil forgå under tilsyn av stridsdommere i Umpire Observation and Control organisation. Stridsdommerne vil evaluere hvordan enhetene utfører sine oppgaver, og de kan bryte inn for å ivareta sikkerheten. De vil også prøve å forhindre skader på omgivelsene.

Stridsdommerne har kjøretøy merket med en hvitt kryss/kors, og de kan gjenkjennes ved at de bærer refleksvest (som offiseren til venstre på bildet over). Det kan være ulike farger på refleksvestene.

Det skal være stridsdommere i nærheten av de største enhetene gjennom hele øvelsen. Dersom man har spørsmål knyttet til øvelsen skal man først og fremst ta kontakt med en av dem.



Vanlige høflighetsregeler gjelder

Man kan støte på mindre grupper av soldater, og det er helt greit å ta kontakt med dem også. Da er det vanlige høflighetsregler som gjelder.

Alle soldater vil som oftest kunne svare på spørsmål i tilknytning til øvelsen, men publikum bes å vise hensyn og ikke forstyrre når soldatene ikke har tid eller anledning til å prate. Soldatene utsettes for harde påkjenninger gjennom øvelsen, og det er viktig for dem å få nok tid til å spise og sove.



Denne lastebilen brukes av Umpire Obervation and Control organisation, og er derfor merket med et hvitt kryss.



Hva kan lokalbefolkningen forvente?

NATO-øvelsen gjennomføres i samråd med norske myndigheter, lokale myndigheter og også med grunneiere i størst mulig grad. Likevel kan det oppstå aktivitet i områder hvor dette ikke har vært planlagt. Øvelsens sikkerhetsorganisasjon vil forsøke å løse alle problemer når de oppstår sammen med lokale myndigheter og det norske Forsvaret. NATO-styrkene skal innrette seg etter restriksjonene som de er pålagt av norske myndigheter.



Forventer ikke store problemer i trafikken

Veiene i området, slik som fv680, E39 og fv65 vil i størst mulig grad bli kontrollert av militærpoliti og norsk politi når det er fare for sammenstøt mellom de to ulike styrkene. Folk kan fortsatt ferdes langs veiene, men bør være oppmerksomme på at det kan oppstå forsinkelser på grunn av militær aktivitet.

De militære styrkene vil bare være på veien når de forflytter seg. Mesteparten av tida vil de være utplassert på ulike steder i området. Det forventes ikke at de vil bli store problemer i trafikkavviklingen, for alle vil ikke forflytte seg samtidig.



Godt mottatt i Rindal

Offiserene i Umpire Observation and Control organisation er førnøyd med sin base i Rindal. De har tilbud om å bruke både bassenget idrettshallen til trening, og det setter de stor pris på. De føler at de har blitt godt mottatt i Rindal, og så langt har organiseringen av øvelsen også gått smertefritt. Operasjonen er godt forberedt. Vi får tro at alt går like greit når NATO-styrkene inntar Rindal.

Umpire Observation and Control organisation har et døgnåpent telefonnummer som man kan ringe om man opplever ulemper som følge av militær aktivitet. Nummeret er 0047 400 38 526, eller e-post mbo@mil.no



"T-komponentbygget" i Rindal er base for miltært personell under NATO-øvelsen.