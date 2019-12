Gode resultater på Leangen

Stormare til Nils Stokke kom på en flott 3. plass i sitt løp på tida 1.32.4. Dette var et monteløp, og rytter var Guro Berg.

Danny Delight i neste løp ville ikke være noe dårligere. Han kom på 2. plass på km.tid 1.17.4. Det til stor glede for eier Irene Løfaldli. Kusk her var som vanlig Per Einar Sørmo.



Danny Delight på Leangen (Foto: privat)



Du kan se løpene på www.rikstoto.no



Tekst: Mads Løfaldli

Ingressbilde: Skjermdump fra www.rikstoto.no (Oppløp med Danny Delight i 5. løp)