Gode prestasjoner på Leangen

Fem lokale hester startet på Leangen lørdag, der det var rikstotoløp.



Først ute var hestene til Nils Stokke, som faktisk startet i samme løp. Odins Blessa var best, ho vart nr. 2 på 1.31.9, knepent slått av vinneren. Kusk var som vanlig Karl Ove Nordtømme. Den andre hesten til Nils, Stormare, kom på 3. plass på 1.32.9, der med Jarle Morte Sørmo som kusk. Med andre ord, sterke løp av Stokke-hestene.



Irene Løfaldli startet også med to hester. Magic of joy, med Bjørn Garberg i sulkyen ble nr. 4 på 1.19.4. Danny Delight endte utenom premiene, ble nok en gang sjenert til galopp.



Så var det Slettvoll Vilja til Ola Skjølsvoll. Ho vart nr. 4 på 1.31,2. Kusk her Atle Solhus.



Du kan se løpene på www.rikstoto.no

Tekst: Mads Løfaldli

Bilde: Skjermdump fra www.rikstoto.no