Gode prestasjoner på Leangen

Først ute var Danny Delight, tilhørende Irene Løfaldli. Kusk var Per Einar Sørmo. Fikk ikke fritt fram på oppløpet, men klarte 4. plass etter et sterkt løp. Tida ble 1,19,1.



Så var det Stormare til Nils Stokke. Han viste at formen begynner å komme. Tok en flott 3. plass på 1,29,2. Kusk var som vanlig Karl Ove Nordtømme. Kan her nevne at mor til Stormare er Spang Tulla, som var en god løpshest for Olav Furuhaug 10-15 år tilbake.

Du kan se løpenene på www.rikstoto.no



Tekst: Mads Løfaldli

Bildet: Skjermdump fra www.rikstoto.no