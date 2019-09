Gode prestasjoner i UM i friidrett

Tida er like bak Jr19-NM-kravet som er 10,14,99, skriver Rindal IL på sine facebooksider.

Det ble fort ei gruppe på 6 løpere, disse var samlet i nesten 1.000m. Mali lå på 5. plass, da løperen foran måtte gi ei luke til dagens 3 klart beste løpere. Mali løp seinere forbi løperen som lå som 4, og løp rett fra henne og løp resten av løpet solo. Det var 5 sek fram til bronse, men hun tok litt inn på hindervinner Alvik på slutten. Mali løp svært jevnt, ca på 82-runder med følgende ca km tider: 3,24-3,28-3,24.

Etter dette løpet er Mali nr 5 på Norgesstatistikken i J16. I fjor i J15 var lengste distanse 2.000m. Da ble hun nr 6.



Mathilde Eidnes Bakken hadde en grei dag i diskosringen. Fin flyt på diskosen i de tre første omgangene, deretter ble det noe smårusk. Lengstekastet målte 25,28, noe bak persen på 26,60. Hun hadde klart svakest pers av de 6 som deltok i J18/19år, og ble sist. Men bare rundt 2 m til to nærmeste på lista, noe som absolutt er mulig. For Mathilde er diskos en tilleggsøvelse til kule.



Mali, Mathilde og Erik.



På lørdag var tre utøvere fra Rindal IL i aksjon i UM.

Erik Kårvatn var først ute. Tidligere i år har han vært i heat som har gjort at han har løpt alle løp solo, så her ville det bli en ny situasjon ved å løpe i tett felt. Han var plassert i heat 2 etter årsbesterangering. Men parametrene for gode tider var ikke tilstede denne gangen. Regn, vind og temp knapt 10 gr. I en trestegkonkurranse som gikk omtrent samtidig, er mange hopp registrert med medvind fra 4 til 5,6 m/sek. 800m-løperne fikk vinden midt i fleisen på oppløpet. Erik kom godt ut i delte baner i første sving og passerte 200m på skjema, 30,7. Deretter gikk det saktere, før han fikk lagt inn en skikkelig siste 200m, og presset seg akkurat forbi på oppløpet slik at han vant heatet akkurat på ny pers med nesten et sek, 2,05,66. Totalt ble han nr 9 av 29 løpere. I fjor ble han nr 17 av 23 løpere. Ingen tvil om at Erik har kapasitet til å løpe persen ytterligere ned under bedre forhold. Godt å se at Erik ikke har mistet gammelspurten fra i fjor, men dette var første gangen han ble presset til å ta den fram i år.



Erik var svært godt fornøyd med løpet.



Mali Eidnes Bakken var neste i aksjon. Hun løp også i det nest beste heatet. De fikk ingen heldig oppladning. Arr lå 20 min bak skjema, men løperne ble kalt inn på banen likevel. Ingen store tider i heatet, og Mali følte at hun ikke skikkelig i gang og kom inn på 2,26,43, ca 3 sek bak årsbeste. Ble nr 3 i heatet og nr 11 totalt. I fjor ble hun nr 10 på samme distanse:



Mathilde Eidnes Bakken var godt unna persen på 9,14 og ble sist av de 9 deltakerne med et støt på 8,75. Hun var fattige 8 cm fra å få støte de tre finaleomgangene.

Les mer og se link til resultater på Rindal IL friidrett sin facebookside.

Tekst og foto: Rindal IL Friidrett.