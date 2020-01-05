Gode prestasjoner i Skandinavisk Cup
Aliste Einmo fra Surnadal gikk inn til 25. plass på 10 km klassisk i Skandinavisk Cup på Nes i Viken søndag. Hun gikk i mål 1:33.7 bak vinneren. I herrenes 15 km ble Gjermund Løfald fra Rindal nr 33, 1:20.4 bak førstemann i mål.
Berit Mogstad fra Surnadal gikk i mål som nr 31 på 10 km, 1:37.3 bak.
På 15 km ble Kristoffer Berset fra Surnadal nr 88, 2:18.9 bak vinneren.
Jonas Aasbø, også fra Surnadal, kom i mål som nr 115, og Jo Svinsås fra Rindal ble nr 122.
Bildet: Alise Einmo (Arkivfoto)