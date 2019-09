Gode prestasjoner i Oslo Maraton

Kjetil Løften som ikke har løpt lenger 10,8 km i konkurranse (Lina Roindt forrige helg), imponerte stort i helmatraton. Han løp inn til 3,34,32 i sin debut etter å ha «rundet» på 1,46,25. Hadde et snitt på 5,07 pr km. "Gikk greit i 3 mil, derifra måtte jeg finne fram trosset. Krampe i begge leggene." Han ble nr 83 av 317 i M45-49, og nr 691 totalt av 2.988 løpere.

Henrik Aasbø løp sin 164 (!!!!) maraton. Han var fornøyd med 4,50,26 med tunge bein, ei uke etter forrige maraton. Han ble nr 45 av 63 i M60-64. Totalt nr 1.984 av 2.353 menn.

På halvmaraton løp Olaf Benzon inn til 1,24,54 og et snitt på 4,02. Han ble nr 121 av 2.229 deltagere i M24-34. Totalt nr 206 av 9.874 (!) startende på halv. Han hadde plan om 1.25 og er således fornøyd, men blemmer og sting etter 10 km…

På 10 km løp Per Wirèhn sitt første gateløp i år, og første 10 km siden 2015. Han løp på 36,54, et snitt på 3,42. Han ble 72 av 812 i M24-34, og totalt nr 137 av 5.836 startende. Han meldte seg på torsdag, og ble plassert i pulje 3. «Måtte brøyte meg frem».

Yngste løper, Mari Løften, løp også 10 km, har aldri prøvd et så langt løp før. Men det gikk svært bra, brukte 52,46 og ble nr 15 av 49 i sin klasse J14-15år. Totalt nr 414 av 2.850 kvinner. «De va drygt, minj steingøtt på slutten»!

Disse var påmeldt for RIL. Vi finner nok andre RIL-medlemmer også, men da under «klubbpseudonym». Resultater finner du her.







Håvard Gjeldenes løp Freikollen Opp på lørdag. Han ble nr 2 bak Sturla Starheim. Håvard er kjent for sin sterke spurt, men i tåka på toppen, starten han spurten 10m for seint. Det var vanskelig å se mål.

Torsdag 19. september deltok Mali Eidnes Bakken og Jo Svinsås i Bråtesten. Begge løp svært godt.



Mali debuterte i Bråtesten ved å bli nr 3 totalt på 22,44, bare hhv 15 og 13 sek bak hhv Juile Myhre og Anne Nevin. Mali vant J15-16. «Startet litt hardt, hadde ikke helt dagen, men likevel fornøyd med tida».



Jo kom inn på 20,48, pers med over halvminuttet. Han ble nr 17 totalt og nr 9 i M21-34.



Tekst og bilder er lånt fra Rindal IL sin facebookside.