Gode prestasjoner i Lerøy-lekene

Tekst: Gunnar Bureid

Fire deltakere for vårt distrikt var med: Magnus Øyen stilte for Sør-Trøndelag, mens Nina Næss Bolme, Sondre Andersen og Abel Sæterbø Raaen konkurrerte på laget til Møre og Romsdal. Alle sanket svært viktige poeng for sin krets.



Nina Næss Bolme med sine seks medaljer. (Foto: Gunnar Bureid)









Magnus Øyen ble nr to på 1500 m med ny pers. (Foto fra Rindal IL friidrett sin facebookside)