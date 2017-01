Av Stig Anders Ohrvik, Nordmørslista



De som har argumentert for at Nordmøre bør forbli en del av Møre og Romsdal har gjerne bygget all sin argumentasjon på en påstand om at Nordmøre uansett ikke vil oppnå mer i Trøndelag enn i Møre og Romsdal. Særlig utsiktene til å beholde sykehus på Nordmøre blir forsøkt torpedert med dette utgangspunktet.

Når stortingsrepresentant for Høyre Elisabeth Røbekk Nørve i et intervju i Sunnmørsposten advarer om at endret fylkestilhørighet kan få konsekvenser for planene om et nytt DMS i Kristiansund, er det derfor uklart hvem advarselen er rettet mot.

Det er selvfølgelig vanskelig å forstå at vi ikke jubler over hvor mye bedre det er for oss at vi får tilgang til et mindre sykehus lenger unna enn å beholde det gode sykehuset vi har, og hvor mye bedre det er for oss å få et nytt DMS enn å beholde akutt-, føde- og barneavdeling i vår umiddelbare nærhet.

Vi tror Elisabeth Røbekk Nørve har helt rett i at endret fylkestilhørighet vil få konsekvenser for et DMS i Kristiansund. Det er verdt å merke seg at styremedlem i Helse Møre og Romsdal Kirsti Slotsvik også tror at det vil få betydning, ikke bare for et DMS i Kristiansund, men også for det planlagte sykehuset på Hjelset, siden det er planlagt dimensjonert for både Nordmøre og Romsdal.

Vi kan vanskelig se dette som annet enn gode argumenter for å forlate Møre og Romsdal for å bli en del av Trøndelag.