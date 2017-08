God stemning på sommerleir

12 unger i alderen 8 - 11 år har vært her på leir siden mandag 31. juli. Med seg har de voksenleder Elsa Jensvold og 13 ungdomsledere i alderen 16 - 30 år. Elsa var med på oppstarten i 2007, og har vært med nesten hvert år etter det. Hun står i spissen for denne ukas leir, og når Ingeborg Nordlund kommer har hun med seg blomster til Elsa for den innsatsen hun har gjort de siste 10 årene. Nordlund var prosjektleder når de startet opp med leirene i 2007 gjennom et statlig støttet trosopplæringsprosjekt. I de senere årene har de fått innvilget fast statlig støtte, i tillegg til at soknerådene i Rindal, Surnadal og Halsa betaler sin del.

I tillegg til overnattingsleirer på Gråhaugen og Vaulen, har de dagsleirer. Disse har tidligere vært på Gråhaugen, men er nå flyttet til de forskjellige bygdene. Det er leir for alle aldersgrupper i løpet av sommeren, og soknerådene sender ut ca. 1000 invitasjoner i forkant. Neste uke er det klart for leir på Vaulen i Surnadal, for de som går på ungdomsskolen.

- Påmeldingsfristen er utvidet, så det er ikke for sent å melde seg på ennå. Vi tar også i mot ungdommer fra andre kommuner så lenge vi har ledig kapasitet, sier Jensvold.

Det er populært å være ungdomsleder på leirene, og Elsa forteller at de har søkere fra fjern og nær hvert år som ønsker å være med.

- Og spiller du et bandinstrument er det en fordel hvis du har tenkt å søke jobb hos oss til neste år, da vi har eget leirband, smiler Jensvold.

Hovedmålet med leiren er å lære hva kristen tro er, både i teori og praksis. Teorien får de gjennom bibeltimer, mens de gjennom ulike samarbeidsoppgaver lærer det i praksis. Den første dagen var deltakerne gjennom en samhandlingsløype der de måtte hjelpe hverandre å løse oppgaver. I tillegg går de turer og har leirkvelder med konkurranser, sketsjer, sang og musikk.



Elsa Jensvold og Ingeborg Nordlund takker vertskapet på Gråhaugen for godt samarbeid i 10 år; F.v: Sara Lamvik Solhjell, Jan Henrik Moen, Elsa Jensvold og Ingeborg Nordlund.



Her skulle laget samarbeide om å sette sammen flest mulig ord på 8 minutter.



Øvelsen "Nulltid" gikk ut på å forbedre rundetiden sin fra første til andre gang, der samholdet sto i fokus. Ingen kunne gå videre før alle hadde fullført hindrene i løypa.



Førstemann i rekka fylte opp koppen sin med vann i denne øvelsen, og skulle fylle opp nestemann sin kopp uten å bruke hendene. Slik gikk det videre til sistemann som måtte tømme koppen sin i en flaske med en ball i bunnen. Når flaska var full og ballen spratt opp, var øvelsen ferdig.



Å få koppen videre uten å søle var ikke enkelt!



Om og gjort å være treffsikker, men det gikk ikke alltid like bra!



I midten av tauet og på enden av kubben er det festet en krok. Målet var å få heist opp kubben og lagt den i kassen, ved å samarbeide om å stramme tauet til riktig tid.



Nesten i mål!



Ungdomslederne Frida Bergheim og Siri S. Heggset er i full gang med å lage en film fra leiren som blir publisert på Youtube. Begge to er ungdomsledere for første gang, og syns det har vært artig å være her. - Litt tøft har det vært, siden det til tider er vanskelig å ta pauser og man er på jobb nesten 24/7. Men vi har hatt mange fine opplevelser, og håper selvfølgelig at vi får komme tilbake neste år også, sier Frida og Siri.



F. v. Marita Bruset, Kristin Nordlund og Marie Skjerdal er også ungdomsledere på Gråhaugen.