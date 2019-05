God stemning på Jaktfeltstevne i Romundstadbygda

Bildet over: Litt kaldt på første post sittende, den eneste banen uten tak. Årets yngste deltaker til høgre, Carina Romundstad på 12 år.

Jon Ola Romundstad fra arrangøren viste meg litt rundt og fortalte kort om dagen.

- Det er en konkurranse. ja, men den som deltar får også gjort sine tredve prøveskudd for året, sier Romundstad. Det vil si at om man deltar trenger man bare oppskytingen for å få delta på høstens jakt.

Under følger bilder og resultatliste for dagen.



4 av målskivene, treffer man innenfor den indre sirkelen får man fem poeng, treffer man innenfor den to poeng, og utenfor er bom.



Post to, her er det stående(over) og liggende(under).



Post tre, sittende på leirduebanen og siste stopp før det ble satt opp på resultatlistene



Tilskuere på lærduebanen, f.v, Even Nerland, Lars Langli, og Øyvind Lilleløkken

Tekst/foto: Ida Kaspara Hyttebakk.