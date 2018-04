God søndag 15. april

Alle de tre første namna er opprinneleg norrøne. Oda (tysk) = norrønt auðr (rikdom). Odin = Audun = auðr + vinr (lykke). Odd = norrønt oddr (odd, spiss). Ove har også namnedag i dag. Det kommer fra gammeldansk: Ove, mannsnavn, opprinnelig dansk, kortform til gammeldanske navn på Agh-, 'sverdegg'.

Bildet øverst: @karimskj: For en dag og for en tur #strengentraseen

Ord for dagen – et Gruk fra Piet Hein:

At jeg er universets midte,

er ingen hasardiøs dom.

Jeg slutter meg rent logisk til det.

For resten er jo utenom.

Noen historiske begivenheter som har foregått 15. april:

1815: Tambora, største vulkanutbrudd i historisk tid.

1912: Passasjerskipet Titanic går på et isfjell og synker.

1940: Administrasjonsrådet, som ble opprettet av Høyesterett, trer i kraft.

1942: En provisorisk anordning for innvilging av skilsmisse, populært kalt bigamiloven, trer i kraft.



@malirindal78: I dag rømte vi fra all snøen og fann våren på Kvanne #søysetøran.