God skjærtorsdag!

Bildet over er tatt av @mavattoy: "Kvennaåsen var et hyggelig bekjentskap #påsketur #vårsol #kvanne"

Torsdag i den stille uke kalles skjærtorsdag etter norrønt skira, som betyr «rense». Navnet refererer til at Jesus vasket disiplenes føtter denne dagen. Dessuten feires skjærtorsdag til minne om at Jesus innstiftet nattverden.

Når det gjelder navnene som har navnedag i dag: Eilen (norsk) = Helene = gresk helenos (strå-lende). Eilert (dansk) = norrønt age (uro, frykt) + hart (hard). Eiler: Eilert, mannsnavn av gammeltysk Agilhard, der første stavelse er av samme rot som norrønt agi, 'respekt', og andre stavelse er ordet 'hard'; navnet har også vært skrevet Elert eller Ellert.

Zimbabwe har uavhengighetsdag 18. april, da britisk kolonistyre i Rhodesia ble avsluttet i 1980.

Visdomsordet i dag har vi hentet fra Benjamin Franklin:

Det har aldri vært en god krig eller dårlig fred.

Og et lite Gruk fra Piet Hein: Man kan tilgi alle mennesker, alltid... alle feil - unntatt dem som er ens egne!

Noen historiske begivenheter som har foregått 18. april:

1025 – Boleslaus Iblir Polens første konge.

1506 – Pave Julius IIlegger ned grunnsteinen til den nye Peterskirken.

1859 – «De Realisters & Mineralogers Forening» (Realistforeningen) grunnlagt ved det Kgl. Frederiks Universitet i Christiania.

1906 – Et jordskjelv med en antatt styrke på 7,8 ødelegger store deler av San Francisco,California.

1951 - Avtalen om det første europeiske fellesskap blir undertegnet i Paris.

1955 - Albert Einstein dør.

1980 - Zimbabwe blir selvstendig etter den andre chimurenga. Historie: Stedet Zimbabwe (navnet betyr 'steinhus' ), som ligger ca. 300 km sør for Harare, består av ruinene etter en befestet by fra Stor-Zimbabwes tid. Riket nådde sitt høydepunkt på 1400-tallet, da det omfattet det meste av dagens Zimbabwe og deler av dagens Mosambik).

1992 – Regjeringen i Afghanistan går av, og en islamsk stat blir opprettet.

1996 – Angrepet mot Qana: Israelsk artilleribeskyting dreper 106 sivile libanesere og sårer 116 andre.

1998 – Molde stadion blir åpnet. Motstander er Lillestrøm, som blir slått 4–0.



@torilkiel har tatt dette bildet, med følgende tekst: Det våres sakte men sikkert #vårstemning #rindalsskogen #påska2019