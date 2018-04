God påskedag!

Første påskedag er flaggdag! Bildet over er merka med #trollheimsporten av @jorunn_loeseth og er fra Duvåsen i Rindal.

Første påskedag er dagen da Jesus, ifølge evangeliene, stod opp fra de døde (Matt 28,1-10 og parallelle tekster i de synoptiske evangliene). Tradisjonelt regnes dette i kirkene som den hendelsen som all kristen tro er bygget på. Kirkens erkjennelse av at Jesus var stått opp startet ifølge Det nye Testamente påskemorgen med at kvinnene som kom til graven for å stelle Jesu legeme, fant graven tom (Luk 24, 1–12).

Denne påskedagen er også første dagen i en ny måned, det er 1. april, og det er nok en dag med sin egen historie ....obs...obs...

I norsk folketro er det er knyttet mange skikker og overtro til påskedagen, og en av dem innebærer at låvegulvet måtte være sopt for da skulle Jomfru Maria danse, og andre steder sa man at Maria danset med solen på et sølvfat. Mange steder begynte man å forberede seg på at dyra skulle ut på beite i påska, og det var vanlig at bjellekua fikk bjelle på første påskedag. Det var videre skummelt å være den første som fyrte opp i ovnen påskemorgen, for da ville rovdyra ta buskapen. En annen grunn til å være forsiktig med å fyre opp for tidlig denne dagen var at det ble sagt at trollkjerringer kunne skaffe seg makt over andre, ved å nettopp være den som fyrte opp først, og ingen ville bli kalt trollkjerring! (Kilde: aktivioslo)

I dag har Irene, Eirin og Eirill navnedag.



