God påskeaften 11. april

Bildet over er tatt av @helt78: "Får glede seg over tirsdagens godvær. #trollheimen #bolmsetrinj #ura1178moh #dyrdalsvarinj #opplevrindal #påska2020"

Påskeaften er kvelden før påskedag. Denne natten ble tidlig feiret som våkenatt fra lørdag kveld til søndag morgen. Lyssymbolikken ble markert med lys i og utenfor kirkene, og ble et viktig aspekt ved påskefeiringen, som et tegn på at «Kristus er verdens lys». Tradisjonelt var dette siste dag i fasten.

I nyere tid er det blitt vanlig å feire lysmesse natt til første påskedag, og slik symbolsk følge Kristus fra mørket (døden) til lyset (livet). (SNL.no) I hine hårde dage var det påskeaften vanlig å skyte inn helgen med kraftige børseskudd på landsbygda i Norge.

På denne måten vernet man seg mot hekser og annet trollpakk som ifølge folketroen var ekstra farlige og aktive denne kvelden. (UiO.no)

Historiske hendelser 11. april:

1814 – Napoleon avgår og reiser i eksil til Elba.

1899 – Spania avgir Puerto Rico til USA.

1940 – Andre verdenskrig: Elverum og Nybergsund ble bombet etter «Kongens nei».

1945 – Andre verdenskrig: Amerikanske styrker frigjør konsentrasjonsleiren Buchenwald.

1951 – Koreakrigen: General Douglas MacArthur får avskjed som leder av FN-styrkene av president Harry S. Truman, og etterfølges av general Matthew Ridgway.

1961 – Bob Dylan holder sin første konsert.

1968 – I Berlin skytes den tyske studentlederen Rudi Dutschke ned av en nynazist. Han overlever attentatet.

1970 – Apollo-programmet: Apollo 13 skytes opp.

2006 – Den europeiske romsonden Venus Express går inn i bane rundt planeten Venus.





Bildet over er tatt av @kjerstihau: "Solveig og påskekyllingen #påske2020 #vindøldalen #furuhaugen #hyttetur #hyttepåske"