God morgen 9. mars

Både Sverre og Sindre er norrøne namn. Sverre = norrønt sverra (svirre, være urolig). Sindre = norrønt sindra (gnistre)

Bildet over: @ingeborgsande: Blue moon

9. mars er imidlertid en viktig merkedag for været. Slik været er i dag, slik blir det i 40 dager framover. Er det frost på dagen, blir det 40 frostnetter framover våren. Er det mildt denne dagen, blir det mildvær i 40 dager. Mildvær gir oss en fin vår, sa de her på nordvestlandet. Styggvær denne dagen kunne få katastrofale følger for værlaget framover året.

Dagens visdomsord er et Gruk fra Piet Hein:

De kloke er for kloke

til å gidde spille maktens spill.

Men ofte, ikkedestomindre,

for lite kloke til å hindre

de ting de mindre kloke vil!



Historiske hendelser fra denne dato:

1152 – Fredrik Barbarossa blir kronet til tysk-romersk konge.

1796 – Napoléon Bonaparte gifter seg med sin første kone, Joséphine de Beauharnais.

1862 – Den amerikanske borgerkrigen: Den første kampen mellom to panserskip. En fem timer lang kamp mellom «USS Monitor» og «CSS Virginia» ender uavgjort.

1945 – Andre verdenskrig: Amerikanske B-29 bombefly angriper Tokyo, Japan. Bombingen fører til at over 100.000 mennesker omkommer.

1950 – Island blir medlem av Europarådet.

1959 – Barbiedukken blir lagt ut for salg.

1986 – Amerikanske dykkere finner mannskapsmodulen til romfergen Challenger. Modulen er stort sett intakt, og alle de sju astronautene blir funnet døde inni.

1991 – Massive demonstranter blir holdt mot Slobodan Milosevic i Beograd. To mennesker blir drept og flere stridsvogner er i gatene.

2004 – Et terroristangrep på en restaurant i Istanbul tar livet av én person og skader fem andre.

2008 – Første oppskyting av det europeiske ubemannede romskipet Automated Transfer Vehicle til ISS.