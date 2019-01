God morgen 9. januar

Bildet over er lagt ut av @opplevrindal: Koselig #vinterstemning i #Rindal sentrum. Alt blir så mye lysere med #snø og #juletreet lyser litt ekstra opp #blåtimen. (foto: @ingadalsegg).

Husk å mate småfuglene i kulda! Like aktuelt i dag som i 1910:

Noen historiske hendelser fra denne dato:

1768 – Philip Astley oppfører det første moderne sirkus i London.

1788 – Connecticut blir USAs femte delstat.

1793 – Jean-Pierre Blanchard blir den første som flyr med ballong i USA.

1806 – Lord Horatio Nelson blir gravlagt i St. Paul's Cathedral.

1951 – FNs hovedkvarter i New York innvies.

1960 – Konstruksjonen av den andre Aswandammen i Egypt begynner.

1991 – Sovjetiske styrker stormer Vilnius i et forsøk på å hindre Litauens løsrivelse fra unionen.

2005 – Palestinerne velger ny president etter Yasir Arafats død 11. november 2004.

2007 – Steve Jobs presenterer Apple TV under Macworld Conference & Expo.

