God morgen 9. desember

Bildet over: #mittfototre @ingeborgshjerterom.

Hvert år utgjør bestikkelser og korrupsjon en sum som tilsvarer omtrent 5 prosent av hele verdens BNP. I utviklingsland er det estimert at midler som blir borte i korrupsjon utgjør mer enn 10 ganger det landene mottar i bistand. Bestikkelser har også en høy menneskelig pris da mange må betale for å motta tjenester de har rett på å få gratis. Dette fører til diskriminering og gjør at mange ikke har tilgang til helt grunnleggende tjenester. (FN)

Navn

I dag har Anniken og Annette namnedag. Begge namna, henholdsvis tysk og fransk, betyr «vesle Anna», av hebraisk Hannah (ynde).

Primstaven

Dette er Annadag og her er det divergens mellom Jon Langli, Rindal og Hallvard Morken, Orkdal på den eine sida, og Sverre Østen på den andre. Østen hevder at 9. desember, Annadag, er til minne om Anna - Jomfru Marias mor, mens 8. desember, Maria Unnfangelse eller Maria Ventedør, var til minne om at den hellig Anna fødte Maria uten synd.

Primstavmerket hos Sverre Østen Annadag er kanne, kvinne, kors, hode eller grein.

Noen historiske hendeler fra denne dato:

1931 – Spania blir republikk

1941 – Andre verdenskrig: Kina erklærer Tyskland, Japan og Italia krig

1941 – Andre verdenskrig: Japan invaderer Burma

1947 – Nürnbergprosessene: Legeprosessen (med kun amerikanske medlemmer i domstolen) startet

1961 – Adolf Eichmann blir fanget og dømt for krigsforbrytelser i Israel

1962 – Malawi blir republikk

1963 – Tanzania blir selvstendig

1987 – Den første intifada (arabisk: å riste av seg) begynner i Israel, som palestinsk opprør mot israelsk okkupasjon

1990 – Lech Walesa blir Polens første lovlige valgte president siden 1939

1992 – Prins Charles og Diana kunngjør at de skal skille seg



@unnelise71 Nydelig #pepperkakelatte på #3venner i #rindal