God morgen 9. april

Rannveig og Rønnaug har navnedag og i Irak er det nasjonaldag.

Noen historiske begivenheter fra denne dato:

1865 – Den amerikanske borgerkrigen går mot slutten. Sørstatsgeneralen Robert E. Lee og 26.000 mann overga seg ved Richmond.

1867 – Det amerikanske senatet inngår en avtale med Russland om kjøp av Alaska.

1916 – Første verdenskrig: Slaget ved Verdun – De tyske styrkenes tredje offensiv settes i gang.

1940 – Operation Weserübung: Norge blir krigsskueplass, og Tyskland invaderer landet.

1940 – Det tyske krigsskipet «Blücher blir senket ifm. invasjonen av Norge.

1940 – Tyskland invaderer Danmark i tillegg til Norge. Danmark kapitulerer.

1942 – Andre verdenskrig: Amerikanske styrker overgir seg på Bataan.

1967 – Boeing 737 tar av for sin jomfrutur.

1991 – Georgia erklærer seg uavhengige fra Sovjetunionen.

2002 – Elizabeth Bowes-Lyon, «Dronningmoren», blir gravlagt i Westminster Abbey.

2003 – Irak-krigen: Iraks militære forsvar begynner å kollapse. Amerikanske styrker inntar Bagdad sentrum.

Og fra norsk historie:

1924 – Norgesrekorden for laveste temperatur i april settes i Karasjok. Rekorden lyder på -36,5 grader.

1956 – Human-Etisk Forbund blir stiftet.



