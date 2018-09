God morgen 8. september

Bildet over: apriliadamenhar utforska #hølstoen i #Helgetunmarka i #Trollheimen. #idyll med #robåt og #rinna som fossa ned i #dammen.🍁🚣‍♀️🍁 #rindal



I dag feirer katolikkene Jomfru Marias fødselsdag, mens Andorra feirer sin nasjonaldag. I tillegg er det FNs dag for lese- og skriveferdighet, ofte kalt dysleksiens dag i Norge.

For 50 år siden bestemte UNESCO at denne dagen skulle minne verdenssamfunnet på at å lese og skrive er en menneskerettighet, og et utgangspunkt for videre læring. Det finnes 103 millioner unge i verden som ikke kan lese og skrive, men 91% av verdens unge kan. Det er 57 millioner barn i skolealder som ikke går på skole, ned fra 100 millioner i år 2000. Over halvparten av de som ikke går på skole bor i Afrika sør for Sahara. 55% av disse er jenter. Én av fem voksne - rundt 774 millioner mennesker - er analfabeter. (Kilde: FN)

Noen historiske hendelser fra denne dato:

1941 – Andre verdenskrig: Beleiringen av Leningrad starter

1943 – Andre verdenskrig: Italia kapitulerte for allierte styrker

1951 – San Francisco-traktaten signert; Stillehavskrigen var dermed formelt avsluttet

1993 – PLO anerkjenner staten Israel.





Idyll ved Lomtjønna 🍁 #surnadal @majafroenes