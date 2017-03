God morgen 8. mars

Bildet over: Blåmandag på Løålikjølen🎿🌞🌞🌞 @merethepolden_

I 1915 avholdt Kvinneforbundet i Arbeiderpartiet et folkemøte for fred denne dagen. Kvinnedagen fikk spesielt stor oppslutning i 1978 da over 20.000 kvinner og menn gikk i tog over hele landet. På 1980-, 1990- og 2000-tallet sank oppslutningen. Men i 2014 ble det rekordstor oppslutning på bakgrunn av abortloven. Hovedparolen var «Forsvar abortloven – nei til reservasjonsretten». Wikipedia.

Beate, Betty og Bettina har navnedag i dag.

Andre historiske hendelser fra denne dato:

1618 – Johannes Kepler oppdager den tredje loven om planetenes bevegelse. Han forkaster loven med det første, men klarer å bevise den 15. mai samme år.

1844 – Oscar I blir konge i Sverige-Norge.

1917 – Kvinnelige arbeidere i St. Petersburg tenner gnisten til februarrevolusjonen.

1918 – Det første tilfellet av spanskesyken blir oppdaget.

1957 – Egypt gjenåpner Suezkanalen.

1971 – Joe Frazier bekjemper Muhammad Ali i det som var den første av tre legendariske boksekamper.

1974 – Charles de Gaulle International Airport åpner i Paris, Frankrike.

1975 – FN erklærer 8. mars som den internasjonale kvinnedagen.

1983 – President Reagan kaller Sovjetunionen et «ondskapens rike».

1995 - Dagbladet blir den første riksdekkende avisa i Norge som lanserer en nett-utgave.

2014 – Malaysia Airlines Flight 370 forsvinner på sin passasjerflyvning fra Kuala Lumpur i Malaysia til Beijing i Kina.





