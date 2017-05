God morgen 8. mai

@magneranes: Hopp å sprett vøttø #dronningkrona #1816moh

I dag hopper vi høgt, heiser flagget og feirer frigjøringsdagen 1945. Det er 72 år siden den fem år lange tyske okkupasjonen endte. Dagen ble offisiell flaggdag i 1960, og fra 2010 ble 8. mai også vedtatt som veterandagen.

Åge og Åke har navnedag i dag.

Begge kommer av gammeldansk Aki, som tilsvarer det urnordiske ordet anu (forfader).



Veterandagen er merkedag for veteraner fra andre verdenskrig, såvel som tjenestegjørende i FN-styrker og andre internasjonale operasjoner.

Sent om kvelden 7. mai fikk general Franz Böhme ordre om å overgi seg med sine styrker i Norge. Han fulgte ordren. I NRKs dagsnyttsending kl 22.00 samme kveld fikk folk over hele landet bekreftet at den tyske okkupasjonen var slutt. Om ettermiddagen 8. mai landet britiske og amerikanske militære med to sjøfly ved Fornebu. En alliert militærdelegasjon mottok tyskernes formelle overgivelse kl 23.30 på Lillehammer, dit tyskerne hadde flyttet det militære hovedkvarteret sitt. Da hadde folk hele dagen feiret frigjøringen i gatene. Kilde: dagsdato.no

Foto: NTB/Scanpix



Frå høgfjell øverst til fjæra: @beritrk: #surnadal #hæmbøgdami#fjordogfjell #finfyr