God morgen 8. juli

Bilde: @ingeborgsande Hjerte på himmelen

Alle tre namna kommer av anglosaksisk Sunngifu (sol-gave). Irske Sunniva strandet på Selje ved Stad.

Gruk av Piet Hein:

O, byråkratistiske livsideal,

hvor allting er fastlagt og givet

og gjøres på telling, i takt, per signal

og livet er tatt av livet!

O, kunne vi vandre i snor og på spor

i all våres gjøren og laden

- så kunne vi rutsje som fisk ad en slisk

like fra vuggen til graven!



Bilde: @bodillomundal Slåttetid