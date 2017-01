God morgen 8. januar

Noen historiske hendelser fra denne dato:

1838 – Alfred Vail demonstrerer en telegraf som benytter seg av punkter og streker. Dette var forløperen til morsekoden.

1889 – Herman Hollerith tar patent på en elektrisk hullkortmaskin.

1900 – USAs president William McKinley legger Alaska under militærstyre.

1916 – Første verdenskrig: Allierte styrker trekker seg tilbake fra Gallipoli (Tyrkia).

1918 – USAs president Woodrow Wilson presenterer sine «14 punkter» for oppgjøret etter 1. verdenskrig.

1926 – Abdul-Aziz ibn Saud blir konge av Hijaz og omdøper det til Saudi-Arabia.

1964 – USAs president Lyndon B. Johnson erklærer «krig mot fattigdommen» i landet.

1973 – Watergate-skandalen: Rettssaken mot sju menn som er tiltalt for å plassert avlyttingsutstyr i hovedkvarteret til det demokratiske partiet begynner.

1992 – USAs president George H. W. Bush blir syk under et besøk i Japan og kaster opp på den japanske statsministeren.

1999 – Kosmologer avslører at universet utvider seg stadig raskere.

Dagens flotte bilde er tatt av @janne.skei og viser en flott vinterdag i Surnadal. Tag #trollheimsporten under ditt Instagrambilde på en åpen profil, eller send oss bilder på mail: redaktor@trollheimsporten.no, så kan det være at nettopp ditt bilde blir brukt på Trollheimsporten.