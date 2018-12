God morgen 8. desember

Bildet over: Husk mat til småfuglene nå @janne.skei



1904 – Den første grammofoninnspillingen blir foretatt i Norge, idet Adolf Østbye og Carl Mathiesen spiller inn "Bal i Hallingdal" i musikkværelset på Grand Hotel i Kristiania på oppdrag av et britisk grammofonselskap.

1941 – Andre verdenskrig – USA erklærer krig mot Japan som følge av angrepet på Pearl Harbor dagen i forveien.

1965 – Det 2. Vatikankonsil avsluttes.

1976 – Den amerikanske gruppa The Eagles gir ut et av de mest solgte album noensinne, Hotel California.

1980 – Den engelske musikeren John Lennon (The Beatles) blir skutt og drept av Mark David Chapman, utenfor sitt hjem i New York.



Den ubesmittede unnfangelse av Maria er i den romersk-katolske lære at jomfru Maria fra det øyeblikk hun ble unnfanget (altså før hun ble født), var fri for arvesynd.

Marion, Morgan og Marlene har navnedag.





Førjulsstemninga er på topp #lerbrua @mudderq