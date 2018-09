God morgen 7. september

Bildet over: @janne.skei Min måte å "plukke" sopp på 😉 Tryggest for alle at jeg plukker bare med kamera 😂

Historie:

1812 – Det største og blodigste endagsslaget under napoleonskrigene, slaget ved Borodino, står.

1822 – Brasil får sin uavhengighet.

1936 – Pungulv dør ut som art.

1940 – Tyskland innleder terrorbombing av Storbritannia, som av britene blir kalt The Blitz. Kampanjen stopper først 10. mai 1941.

1944 – Sovjetiske styrker når grensen til Jugoslavia og etablerer kontakt med Titos partisaner under andre verdenskrig.

1949 – Konrad Adenauer valgt til Vest-Tysklands første forbundskansler.

1998 – Google blir etablert.

2004 – Wikimedia Commons blir startet.

