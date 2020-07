God morgen 7. juli

Bildet over er tatt og sendt inn av Harald Egil Folden: Trollheimshytta, 4. juli 2020.



Litt filateli-historie hører vel hjemme på en julitirsdag?

På denne dato i 1854 ble frimerker vedtatt utgitt i Norge. Tidligere hadde verdens første, moderne frimerke blitt gitt ut i Storbritannia 14 år tidligere.

Norges første frimerke ble så utgitt 1. januar 1855, og hadde Norges riksvåpen som motiv. Den første personen som ble avbildet på et norsk frimerke var unionskongen Oscar I i 1856. Den første ikke-kongelige som ble avbildet på norske frimerker var forfatteren Henrik Ibsen, i anledning hans hundreårsdag i 1928. Dronning Maud ble i 1939 den første kvinnen på et norsk frimerke, fulgt av sin svigerdatter Märtha i 1956. Den første ikke-kongelige kvinne som fikk et frimerke utgitt til sin ære var Camilla Collett, i 1963. Wikipedia



Håvard og Hulda har navnedag, mens Ringo Starr (80 år), Liv Grete Skjelbreid (46 år) og Susann Goksør Bjerkrheim (50 år) har fødselsdag.



Dette bildet er tatt av @larsmoeloset: "Kvitrende snøspurv tester akustikken ved Neådalssnota. #snøspurv #neådalssnota #plectrophenaxnivalis #fugleliv"