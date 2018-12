God morgen 7. desember

Bildet over: #rindal #winterwonderland Foto: @malirindal87

Tusenvis av arbeidere, både piloter, flygeledere og andre jobber hver dag for å frakte millioner av mennesker trygt frem dit de skal. Målet med FNs internasjonale dag for sivil luftfart er å skape blest om viktigheten for samarbeid i sivil luftfart og vise hvordan internasjonal sivil luftfart bidrar til den sosiale og økonomiske utviklingen av stater. Dagen skal også gjøre folk oppmerksomme på Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) sin rolle når det gjelder utvikling av sikkerhet, effektivitet og regelmessighet i internasjonal lufttransport. (FN)

Hallfrid og Hallstein har navnedag.

Noen historiske hendelser fra denne dato:

1972 – Apollo 17, den siste bemannede ekspedisjonen til Månen, blir skutt opp.

1975 – Indonesia invaderer Øst-Timor.

1982 – I USA blir den første dødsstraffen vha. giftsprøyte utført.

1988 – Et jordskjelv i Armenia som måler 6,9 på Richters skala etterlater seg nesten 25 000 døde, 15 000 skadde og 400 000 hjemløse.

2001 – Taliban overgir den afghanske byen Kandahar, der bl.a Talibans leder Mullah Muhammad Omar oppholdt seg.

2002 – En bybrann i Trondheim legger nesten et helt kvartal i Nordre gate i ruiner.

2004 – Hamid Karzai tas i ed som den første demokratisk valgte president i Afghanistan.



