God morgen 7. august

Foto over: @apriliadamen - Sjekker multebestanden i Langlimarka



Noen kjente personer med fødselsdag 7. august er Emil Nolde (1867), Mata Hari (1876), Nicholas Ray (1911), Ingvald Svinsaas (1912), Per Åhlin (1931), Leif Heiberg Myrdam (1938) og Øystein Hedstrøm (1946).

Historiske hendelser på denne dagen:

7. august 1947 strandet Thor Heyerdahls flåte Kon-Tiki på Raroiarevet etter å ha krysset Stillehavet fra Peru.

7. august 1960 ble Elfenbenskysten erklært selvstendig.

Elfenbenskystens før-koloniale historie sammenfaller i stor grad med det moderne Ghanas, med migrasjon nord- og østfra. Rundt 1200 kom forfedrene til akanfolket i dagens Elfenbenskysten og Ghana fra slettelandet i Vest-Sudan. Grunnen til folkeflyttingen kan ha vært kaoset som fulgte i kjølvannet av det gamle Ghanarikets oppløsning, eller som en flukt fra det fremvoksende Maliriket. Les mer om Elfenbenskystens historie i Store norske leksikon.

Kjekt å vite:

Delvis måneformørkelse natten mellom 7. og 8. august 2017. I Norge blir denne delvise måneformørkelsen bare synlig som en halvskygge-formørkelse, og kan være vanskelig å skille fra en vanlig fullmåne. Du kan lese mer om fenomenet her.



Foto: @torekorsnes - When you have the turns and corners in your backyard.....





Foto: @anitavabeno - #norwaycup2017 #stoltmamma



Fortsett å tagge bildene dine med #trollheimsporten, slik at vi får mulighet til å dele dem med leserne. Eller send oss bilder på epost redaktor@trollheimsporten.no, hvis du vil dele dem med oss. Det setter vi stor pris på!