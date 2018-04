God morgen 7. april

Bildet over: Er på lading før helgas fuglhundprøve. Foto: @gordonsetterrindal.

Takk til leserne som tagger bilder til oss på Instagram!



Noen historiske hendelser på denne dagen:

1498 – Vasco da Gama ankommer den kenyanske byen Mombasa.

1521 – Ferdinand Magellan ankommer Cebu.

1795 – Frankrike tar i bruk meter som måleenheten for lengde.

1827 – Den engelske kjemikeren John Walker finner opp fyrstikken.

1906 – Vulkanen Vesuv har et utbrudd over 100 mennesker dør og byen Ottaiano lagt i ruiner.

1906 – Algeciras-konferansen gir Frankrike og Spania kontroll over Marokko.

1948 – Verdens helseorganisasjon blir opprettet av FN.

1953 – Dag Hammarskjöld blir valgt til FNs generalsekretær.

1954 – Den amerikanske presidenten Dwight D. Eisenhower lanserer sin «dominoteori».

1963 – Jugoslavia blir sosialistrepublikk, og Josip Broz Tito blir president på livstid.

1969 – Internetts symbolske fødselsdato; publikasjonen av RFC 1.

2001 – Romsonden Mars Odyssey blir skutt opp.

2003 – Amerikanske styrker ankommer Bagdad. Saddam Husseins regime faller to dager senere.

2003 – Britiske styrker inntar Basra.

2010 – Revolusjon i Kirgisistan. President Bakijev blir styrtet. Flyktet til Nord-Kirgisistan.

Norsk historie:

1895 – Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen når 86° 14' N, det nordligste punktet noe menneske hadde vært på den tiden

1907 – Riksmålsforbundet blir stiftet i Fæstningens Gymnastiksal av Bjørnstjerne Bjørnson.

1934 – Tafjord-ulykka: Et ras i Tafjord på Sunnmøre tar livet av 40 mennesker.

1986 – 102 000 arbeidere rammes av lockout, den største siden 1931.

1990 – Scandinavian Star-ulykken: Passasjerferjen MS «Scandinavian Star» brenner i Skagerrak. 158 mennesker omkommer.

Kilde: Wikipedia



På skitur med mye god latter i dag​. Foto: @brittgmoen.