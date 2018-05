God morgen 6. mai

Vi kan også gratulere Guri og Gyri med navnedagen.

På denne dagen i 1937 tok luftskipet Hindenburg fyr da det nærmer seg Lakehurst Naval Air Station i New Jersey i USA. 36 personer omkom.

Mange av oss husker Torghatten-ulykken 6. mai 1988. Et fly fra Widerøe styrtet i fjellet på vei fra Namsos til Brønnøysund. Alle de 36 i flyet omkom, noe som gjør dette til en av de verste ulykkene i norsk sivil luftfart.

Starten av mai har vært veldig fin i år, og det kan vi se på bildene med emneknaggen #Trollheimsporten på Instagram. Vi håper godværet fortsetter, og at våre lesere fortsetter å vise oss flotte bilder. Her er to vårbilder fra våre lesere:



@esaaphoto har tatt bilde av en vakker blåveisfamilie



@tonejen har vært på Søysetøran på Kvanne