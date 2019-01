God morgen 6. januar

Bildet over: Regndråper💦#surnadal @ingridh.sau1.2.3

Noen historiske hendelser på denne datoen:

1540 – Kong Henrik VIII av England gifter seg med Anna av Kleve.

1838 – Samuel Morse demonstrerer den elektriske telegrafen.

1907 – Maria Montessori åpner sin første kombinerte skole og dagsenter for barn av arbeiderklassen i Roma.

1912 – New Mexico blir USAs 47. delstat.

1929 – Kong Aleksander I av Jugoslavia forkaster landets grunnlov og utnevner seg selv til diktator.

1930 – Den første turen med et dieseldrevet kjøretøy blir gjennomført (fra Indianapolis til New York).

1931 – Thomas Edison leverer inn sin siste patent.

1940 – Andre verdenskrig: Tyskerne står bak et massedrap av polakker Poznan, Warthegau.

1942 – Pan American Airlines blir det første kommersielle flyselskap som flyr jorden rundt.

1958 – Bryggen i Bergen brenner.

1992 – FNs sikkerhetsråd fordømmer Israels behandling av palestinerne.

1998 – Romsonden Lunar Prospector blir sendt i bane rundt Månen og finner senere bevis for is på Månens overflate.

Kilde: Wikipedia