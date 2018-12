God morgen 6. desember

Bildet over: Vinterstengt. Foto: Ingeborg Landsem

Nikolai og Nils kommer av gresk nike (seier) + laos (folk). Nils er nordisk form. Nikolas, mannsnavn, av gresk nike, 'seier', og láos, 'folk, hær'. Kjent i Norge fra 1000-tallet; rundt 1400 fikk vi formene Niels og Nils; andre kortformer er Klas og Klaus. Nikolai er genitivsformen av den latinske formen Nicolaus, og er nok kommet i bruk gjennom uttrykk som Nicolai kirke (Nicolaus' kirke), men kan også komme fra russisk Nikolaju.

Nilsmesse er vernedagen for sjøfolk og fiskere. Vernehelgen er St. Nikolaus. Han var biskop i byen Myrna i Lille-Asia, viden kjent for de under han gjorde og for sin gavmildhet. Han ble offer for kristenforfølgelsene og døde i år 350. Ei legende forteller at Nicolaus frelste tre sjømenn i havsnød. Derfor ble det bygd kirker til hans ære, særlig i sjøfartsbyer.



Gavmildheten gjorde at det ble vanlig å gi hverandre gaver. Da var også vegen over fra namnet Nils til Nisse kort. I våre dager er denne tradisjonen med gaver flytta til julekvelden. Denne figuren har liten slektskap med norske fjøsnisser.

I Nederland ble Nikolasdagen feiret som en av årets viktigste, men ellers har jula overtatt.

Dagens gruk fra Piet Hein: Mine medmennesker er noen grusomme haier, de taler om seg, når jeg taler om meg!



Noen historiske begivenheter som har skjedd 6. desember opp gjennom åra:

1768: Den første utgaven av Encyclopædia Britannica. Seinere utgaver er blitt avertert med slagordet "When in doubt - 'look it up' in the Encyclopædia Britannica") – fortidens Wikipedia?



1941: Storbritannia Finland krig (se Finland – Historie).

1946: Heimevernet opprettes etter modell av hjemmefrontstyrkene under 2. verdenskrig.

1978: Folkeavstemning i Spania om en demokratisk grunnlov som skal etablere landet som et parlamentarisk monarki.

1983: Magdi Yacoub utfører den første velykkede hjerte- og lungetransplantasjonen på den svenske journalisten Lars Ljungberg på Harefield sykehus i nord-London. Ljungberg overlevde i 14 dager etter inngrepet før han døde.



